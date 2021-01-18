Беларусь лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею

Официальной причиной Федерация называет "неспособность обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц", если турнир будет проходить в Минске.

Международная федерация хоккея на льду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) официально объявила, что переносит чемпионат мира по хоккею 2021 года из столицы Беларуси.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, Совет IIHF подтвердил сегодня, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из белорусского Минска является неизбежным", – сообщается на сайте международной хоккейной организации в понедельник, 18 января.

В объявлении уточняется, что такое решение было принято Советом Федерации после завершения процедуры комплексной юридической проверки.

"Совет IIHF провел справедливый и беспристрастный процесс комплексной проверки, в ходе которого независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по вопросу о целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси перед лицом растущей озабоченности по поводу безопасности, связанной как с ростом политических волнений, так и с пандемией COVID-19", – отмечается в публикации.

В руководстве организации пояснили: в связи с тем, что IIHF несет ответственность за всех участников Чемпионата, Совету Федерации его регламент позволяет отозвать Чемпионат мира из страны-организатора, "если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, путешествующих зрителей и ее СМИ вызывают сомнения".

"Принимая во внимание все, что Совет IIHF узнал в процессе должной проверки, было определено, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси", – заявили в Международной федерации хоккея на льду.

Ситуацию уже прокомментировал президент Федерации Рене Фазель: "Очень жаль, что пришлось отменить заявку на совместное проведение в Минске и Риге. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед".

"И хотя Совет считает, что Чемпионат мира по хоккею не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признает, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным", – добавил Фазель, уточнив, что "есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, включая безопасность команд и зрителей" и что таким образом были "расставлены приоритеты".

Отмечается также, что поскольку "Минск / Рига 2021" является совместной заявкой, Совет IIHF сейчас должен рассмотреть статус Латвии как соорганизатора, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения, "чтобы облегчить правила безопасности COVID-19". Это должно произойти в ближайшее время, и в Совете Федерации попросили ждать дальнейших обновлений.

Напомним, до указанного решения IIHF, от проведения Чемпионата мира в Беларуси начали один за другим отказываться спонсоры мероприятия. Так, на днях, торговая марка "Nivea Men" сообщила, что не будет спонсором "ЧМ по хоккею 2021 года", если тот будет проходить в Беларуси. Кроме того, от варианта проведения чемпионата в Минске отказался чешский автомобильный гигант "Skoda", который долгие годы остается главным спонсором мероприятия.

"В годы пандемии мировая экономическая ситуация максимально сложная, а уж когда приходят столь категоричные заявления от ключевых спонсоров, выбора у Фазеля и его команды попросту не остается. По сути, швейцарцу перекрыли кислород и вывернули руки", – отмечает в связи с произошедшим спортивное издание "Чемпионат".

Напомним в августе 2020 года, в разгар протестов в Минске, в IIHF пообещали следить за происходящими событиями в Беларуси, не исключив того, что Чемпионат мира будет перенесен.