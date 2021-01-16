Nivea не будет спонсировать ЧМ по хоккею в случае его проведения в Беларуси

В Международной федерации хоккея оценивают шансы проведения чемпионата в Беларуси как крайне низкие.

Торговая марка Nivea Men не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Беларуси. Такой ответ с официального аккаунта Nivea получила одна из пользователей Instagram.

"Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Беларуси. Мы уже проинформировали Международную федерацию хоккея IIHF о нашем решении и будем внимательно следить за обсуждениями", – говорится в ответе.

Nivea Man спонсирует ЧМ по хоккею больше десяти лет. Еще одним многолетним спонсором является чешская Skoda. Белорусам, которые в Чехии протестовали против того, чтобы она поддерживала ЧМ в Беларуси, вышел пресс-секретарь компании. Он сказал, что разделяет их требования и в течение недели компания примет решение.

ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако из-за политической ситуации в стране и подозрений в предоставлении недостоверной статистики по COVID-19 ряд европейских стран высказались против проведения соревнований в Беларуси.

Решение о том, пройдет ли чемпионат мира в Минске, будет принято не позднее 27 января на Совете IIHF.

На днях президент IIHF Рене Фазель посетил Беларусь, после чего сказал в интервью изданию Sportschau, что у Беларуси почти нет шансов принять чемпионат мира в 2021 году.

Он также пояснил суть его фотографий с Александром Лукашенко, появившихся в СМИ. "Мои совместные фотографии с Лукашенко были неправильно истолкованы. Обсуждение шло совсем в другом ключе, я приехал не для того, чтобы выпить с ним водки. Нашей целью было вместе найти решение вопроса", – сказал Фазель.

Генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер добавил, что им было гарантировано, что фотографии не попадут в прессу.

"Мы прилетели, чтобы сделать нечто хорошее. О чем мы должны сожалеть? Мы могли бы просто написать, но вместо этого приехали и сказали: "Александр, у нас проблема". Мы просто спортивная организация, которая старается выполнить свою работу – организовать чемпионат мира", – пояснил Фазель.

Но после визита он крайне низко оценивает шансы провести чемпионат в Минске. "Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Хорст же займется анализом плана Б", – сказал президент IIHF.

Напомним, в конце декабря Фазель говорил, официально чемпионат мира в Беларуси пока что не отменили, однако "поиск альтернативы идет полным ходом". По словам Фазеля, наилучшие возможности для проведения чемпионата имеют латвийская Рига, чешская Прага, а также словацкая Братислава, однако все зависит от того, какая сложится ситуация с карантинными ограничениями.