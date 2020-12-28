Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, - СМИ

Самый вероятный кандидат на проведение соревнований – латвийская Рига.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска в другую столицу, в связи с политической ситуацией в Беларуси.

"У нас есть две или три альтернативы", – заявил швейцарскому изданию "Watson" глава международной федерации хоккея Рене Фазель. Как сообщается в материале, официально чемпионат мира в Беларуси пока что не отменили, однако "поиск альтернатив идет полным ходом".

По словам Фазеля, наилучшие возможности для проведения чемпионата имеют латвийская Рига, чешская Прага, а также словацкая Братислава, однако все зависит от того, какая сложится ситуация с карантинными ограничениями.

Рига, самый вероятный кандидат на перенос, может взять на себя весь чемпионат мира, но только в том случае, если единственную подходящую для этого в стране арену на 10 000 мест можно будет заполнить на 100%. По словам главы Международной федерации, размер арены является решающим фактором.

"Если же будет допущено только ограниченное количество зрителей, тогда нам понадобится большая арена", – отметил Фазель. Однако если например, из-за официального приказа будет разрешено использовать только половину мест, то потребуются два стадиона.

В настоящее время глава IIHF болеет коронавирусом, но по его же словам, дождавшись отрицательного теста на Сovid-19, он полетит в Минск и навестит Александра Лукашенко, чтобы обсудить с ним сложившуюся ситуацию и "как можно более деликатно" сообщить об отмене чемпионата. В организации такое обязательство назвали "вопросом порядочности".

Отметим, что первоначально место проведения соревнований в IIHF выбирали между Минском и Ригой. Как отмечает издание, это происходило задолго до событий конца лета 2020: "Даже если Александр Лукашенко уйдет в отставку, никакая политическая адекватность в Беларуси не будет гарантирована, нельзя исключать даже российского вторжения".

Это уже не первое подобное заявление от IIHF. Так, в августе этого года, в разгар протестов в Минске, в IIHF пообещали следить за происходящими событиями в Беларуси, не исключая, что чемпионат будет перенесен.

Напомним, недавно глава Международного олимпийского комитета Томас Бах запретил Александру Лукашенко, а также его сыну приезжать на Олимпиаду в Токио.