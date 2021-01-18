Білорусь позбавили права проводити Чемпіонат світу з хокею після рішення спонсорів

Офіційною причиною Федерація називає "нездатність організувати безпеку команд, глядачів та офіційних осіб", якщо турнір буде проходити в Мінську.

Міжнародна федерація хокею на льоду ( "International Ice Hockey Federation", IIHF) офіційно оголосила, що переносить чемпіонат світу з хокею 2021 року із столиці Білорусі.

"Через питання безпеки, які перебувають поза контролем IIHF, Рада IIHF підтвердив сьогодні, що рішення про перенесення чемпіонату світу з хокею 2021 року з білоруського Мінська є неминучим", — повідомляється на сайті міжнародної хокейної організації в понеділок, 18 січня.

В оголошенні уточнюється, що таке рішення було ухвалене Радою Федерації після завершення процедури комплексної юридичної перевірки.

"Рада IIHF провела справедливий і неупереджений процес комплексної перевірки, у ході якої незалежні експерти і всі зацікавлені сторони були проконсультовані з питання про доцільність проведення чемпіонату світу з хокею шайбою 2021 року в Білорусі перед обличчям зростаючої заклопотаності з приводу безпеки, пов'язаної як з ростом політичних хвилювань, так і з пандемією COVID-19 ", — наголошується в публікації.

У керівництві організації пояснили: у зв'язку з тим, що IIHF несе відповідальність за всіх учасників Чемпіонату, Раді Федерації його регламент дозволяє відкликати Чемпіонат світу з країни-організатора, "якщо є підстави для занепокоєння з приводу благополуччя або безпечної свободи пересування гравців, офіційних осіб, подорожуючих глядачів і її ЗМІ викликають сумніви ".

"Беручи до уваги все, що Рада IIHF дізналася в процесі належної перевірки, було визначено, що наразі неможливо забезпечити добробут команд, глядачів та офіційних осіб при проведенні чемпіонату світу в Білорусі", — заявили в Міжнародній федерації хокею на льоду.

Ситуацію вже прокоментував президент Федерації Рене Фазель: "Дуже шкода, що довелося скасувати заявку на спільне проведення в Мінську і Ризі. У ході цього процесу ми намагалися сприяти тому, щоб чемпіонат світу можна було використовувати як інструмент для примирення, щоб допомогти вирішити соціально політичні проблеми, що відбуваються в Білорусі, і знайти позитивний шлях вперед ".

"І хоча Рада вважає, що Чемпіонат світу з хокею не повинен використовуватися для політичної пропаганди будь-якою стороною, він визнає, що проведення цього заходу в Мінську було б недоречним", — додав Фазель, уточнивши, що "є більш серйозні проблеми, які потрібно вирішувати, включаючи безпеку команд і глядачів "і що таким чином були" розставлені пріоритети ".

Зазначається також, що оскільки "Мінськ/Рига 2021" є спільною заявкою, Рада IIHF зараз повинна розглянути статус Латвії як співорганізатора, а також оцінити можливість переходу до формату єдиного місця проведення, "щоб полегшити правила безпеки COVID-19". Це повинно відбутися найближчим часом, і в Раді Федерації попросили чекати подальших оновлень.

Нагадаємо: до зазначеного рішення IIHF, від проведення Чемпіонату світу в Білорусі почали один за іншим відмовлятися спонсори заходу. Так, днями, торгова марка "Nivea Men" повідомила, що не буде спонсором "ЧС з хокею 2021 року", якщо той буде проходити в Білорусі. Крім того, від варіанту проведення чемпіонату в Мінську відмовився чеський автомобільний гігант "Skoda", який довгі роки залишається головним спонсором заходу.

"У роки пандемії світова економічна ситуація максимально складна, а вже коли приходять настільки категоричні заяви від ключових спонсорів, вибору у Фазель і його команди просто не залишається. По суті, швейцарцю перекрили кисень і вивернули руки", — зазначає у зв'язку з тим, що сталося, спортивне видання "Чемпіонат".

Нагадаємо: у серпні 2020 року, у розпал протестів у Мінську, в IIHF пообіцяли стежити за подіями, що відбуваються в Білорусі, не виключивши того, що Чемпіонат світу буде перенесений.