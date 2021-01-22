В США уборщик уничтожил почти 2 тыс. доз вакцины Moderna, случайно отключив морозильную камеру

В медицинском комплексе не сработала система сигнализации. Уже начато внутреннее расследование.

В городе Бостон, США, в медицинском комплексе VA Boston Healthcare System уборщик уничтожил 1 900 доз вакцины компании Moderna, случайно отключив морозильную камеру, в которой вакцина хранилась.

Об этом сообщает ABC News.

"Сотрудники VA Boston Pharmacy обнаружили, что морозильная камера вышла из строя. В результате 1900 доз вакцины Moderna Covid-19, хранившиеся там, пришли в негодность", – проинформировал сотрудник компании Кайл Тото.

По его словам, партия вакцины хранилась "в безопасном месте", оснащенном сигнализацией. Однако система безопасности не сработала. Возле морозильной камеры была обнаружена электрическая вилка, вытянутая из розетки.

Компания проводит расследование инцидента.

"Сейчас происходит процесс замены испорченных доз вакцин, и мы больше не предвидим каких-либо сбоев в наших планах по вакцинации", – добавил Тото.

Компания Moderna утверждает, что ее вакцина может доставляться при температуре – 20 градусов по Цельсию. Препарат будет стабильным в течение 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, что является стандартной температурой в холодильниках.

Отметим, 16 ноября 2020 года компания Moderna завила, что их вакцина показала 94,5% эффективности против COVID-19.

Напомним, Фокус детально разбирался из чего состоят перспективные вакцины от коронавируса.