"Большой шаг к миру": договор о запрете ядерного оружия вступил в силу (видео)

Страны НАТО и ядерные державы отказались подписывать документ из-за ряда недостатков.

"Это большой шаг к миру свободного от ядерного оружия", — заявляет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Твиттере.

В октябре 2020 года 50-я страна ратифицировала документ. После этого необходимо было три месяца, чтобы документ вступил в силу.

Договор стал первым международным документом за последнее более чем 20 лет. По словам Гутерриша, этот шаг является демонстрацией международного подхода к проблеме ядерного разоружения.

Согласно принятому договору, каждое государство-участник обязуется:

Никогда не разрабатывать ядерное оружие

Никогда не испытывать ядерное оружие

Никогда не приобритать и не владеть ядерное оружие

Никогда ни накапливать ядерные боеголовки или другие ядерные взрывные устройства.

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Лаурет Нобелевской премии мира, Беатрис Фин заявляет, что вступление в силу договора — это исторический шаг и новая глава в истории ядерного разоружения.

При этом соглашение бойкотируют все ядерные страны и страны НАТО. По их мнению, документ не отражает международной ситуации с безопасностью. А она становится все более сложной, более того он не соответствует существующей архитектуре нераспространения ядерного оружия и разоружения. Вступивший в силу документ также не имеет четкого механизма проверки соблюдения договоренностей странами-подписантами.

Украина также не стала подписывать документ.

Все ядерные державы мира также не поддерживают договор, в том числе Пакистан и Северная Корея. Таким образом контролировать накопление этими странами ядерное вооружение не удастся.

Напомним, в декабре 2020 Иран запретил инспекторам ООН посещать ядерные объекты страны.