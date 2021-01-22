Избитого в Париже украинского подростка готовятся вывести из комы, - посол

Врачи планируют вывести подростка из искусственной комы и начать полноценную реабилитацию.

Состояние подростка тяжелое, но имеется позитивная динамика, — сообщает Генеральный консул Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Обнадеживающие новости про подростка Юрия. Как сообщил во время встречи заведующий реанимационного отделения госпиталя Неккер, состояние тяжелое, но есть обнадеживающая динамика. Врачи планируют начать выведение парня из искусственной комы для дальнейшей реабилитации", — сообщил посол Вадим Ельченко.

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Сообщалось, что 15 января подросток вместе с одногруппниками возвращался домой. По пути на них напала группа из 10 человек, всем, кроме Юрия, удалось убежать от нападавших. Подростку нанесли множество ножевых ранений и переломов. Его ввели в искусственную кому, а родители подростка просят помочь найти свидетелей нападения.