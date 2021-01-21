В Париже избили 14-летнего украинца, подросток в коме с многочисленными переломами

У пострадавшего сломаны руки, ребра и пальцы. Родители и украинская диаспора во Франции уже ищут виновников.

Событие произошло еще 15 января, но о нем стало известно лишь сейчас. В районе 18:30, в одном из центральных округов Парижа Юра (так зовут подростка) с друзьями возвращался из колледжа. На них напала группа из 10 человек в масках, всем одногруппникам удалось убежать, а Юрий убежать не смог, — передает MyUkraine.

Сообщается, что подростка продолжали избивать после потери сознания. Парень просил не оставлять его умирать и передать его маме, чтобы она не волновалась. Первое время после избиения маму пострадавшего не пускали к сыну из-за критического состояния здоровья.

Полиция ведет поиск нападавших.

[ + – ] Сегодня пострадавшему Юрию исполняется 15 лет. Фото: myukraine.co.ua

Мать подростка так комментирует произошедшее: "То, что они сделали с моим сыном, я никому не прощу. То, что они сделали с моим ребенком — просто невозможно себе представить. Мое сердце разрывается, мы молимся и верим, что Бог вернет нам Юру".

На данный момент подросток находится в реанимации. Родители парня и украинская диаспора во Франции ищут свидетелей нападения.

Напомним, ранее во Франции провели уникальную пересадку обеих рук с плечами.