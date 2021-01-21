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У Парижі побили 14-річного українця, підліток у комі з чисельними переломами

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побиття в Парижі, напад, кома, напад на українця у Франції, Париж
Фото: myukraine.co.ua | Підліток родом із Закарпаття.

У постраждалого зламані руки, ребра і пальці. Батьки й українська діаспора у Франції вже шукають винуватців.

Подія сталася ще 15 січня, але про неї стало відомо лише зараз. Близько 18:30 в одному з центральних округів Парижа Юра (так звуть підлітка) з друзями повертався з коледжу. На них напала група з 10 чоловік у масках, усім одногрупникам вдалося втекти, а Юрій втекти не зміг, — передає MyUkraine.

Повідомляється, що підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Хлопець просив не залишати його помирати і передати його мамі, щоб вона не хвилювалася. Перший час після побиття маму потерпілого не пускали до сина через критичний стан здоров'я.

Поліція веде пошук нападників.

Сьогодні потерпілому Юрію виповнюється 15 років.
Сьогодні потерпілому Юрію виповнюється 15 років.
Фото: myukraine.co.ua

Мати підлітка так коментує подію: "Те, що вони зробили з моїм сином, я нікому не пробачу. Те, що вони зробили з моєю дитиною — просто неможливо собі уявити. Моє серце розривається, ми молимося і віримо, що Бог поверне нам Юру" .

Наразі підліток перебуває в реанімації. Батьки хлопця й українська діаспора у Франції шукають свідків нападу.

Нагадаємо: раніше у Франції провели унікальну пересадку обох рук з плечима.