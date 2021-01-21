У Парижі побили 14-річного українця, підліток у комі з чисельними переломами

У постраждалого зламані руки, ребра і пальці. Батьки й українська діаспора у Франції вже шукають винуватців.

Подія сталася ще 15 січня, але про неї стало відомо лише зараз. Близько 18:30 в одному з центральних округів Парижа Юра (так звуть підлітка) з друзями повертався з коледжу. На них напала група з 10 чоловік у масках, усім одногрупникам вдалося втекти, а Юрій втекти не зміг, — передає MyUkraine.

Повідомляється, що підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Хлопець просив не залишати його помирати і передати його мамі, щоб вона не хвилювалася. Перший час після побиття маму потерпілого не пускали до сина через критичний стан здоров'я.

Поліція веде пошук нападників.

[ + – ] Сьогодні потерпілому Юрію виповнюється 15 років. Фото: myukraine.co.ua

Мати підлітка так коментує подію: "Те, що вони зробили з моїм сином, я нікому не пробачу. Те, що вони зробили з моєю дитиною — просто неможливо собі уявити. Моє серце розривається, ми молимося і віримо, що Бог поверне нам Юру" .

Наразі підліток перебуває в реанімації. Батьки хлопця й українська діаспора у Франції шукають свідків нападу.

Нагадаємо: раніше у Франції провели унікальну пересадку обох рук з плечима.