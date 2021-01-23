Американка потратила 10 тыс долларов на операцию своей любимой курице (фото)

В марте 2020 года курица стала болеть, ветеринар провел ей анализы и обнаружил у птицы врожденный порок сердца.

Жительница американского штата Колорадо Селета Нотнагель заплатила 10 тыс долларов за операцию на сердце своей любимой курице по кличке Блу. Об этом пишет People.

Около двух лет назад 37-летняя женщина купила курицу в магазине для кормов за 12 долларов. С тех пор курица живет вместе с американкой. В итоге курица Блу стала настоящим домашним питомцем. Ее любимые лакомства – клубника, сыр и арбуз.

По словам хозяйки, птица любит смотреть документальные фильмы и "мурлыкать".

В марте 2020 года курица стала болеть, ветеринар провел ей анализы и обнаружил у птицы врожденный порок сердца.

Для спасения жизни курицы потребовалась операция за 10 тыс долларов.

"Она моя родственная душа. Я сказала мужу: если Блу не выдержит, ты можешь вырыть яму, достаточно большую, чтобы в нее поместились мы обе. Я просто не знаю, как буду жить без нее. Она самая крутая птица", – рассказала хозяйка Блу.

В ноябре 2020 года ветеринарный кардиолог провел получасовую операцию на сердце курицы. По его словам, птица была нестабильной, ее давление упало, а пульс был неустойчивым, однако Блу выдержала и через двенадцать часов уже нормально ходила.

Хозяйка потратила на лечение уйму денег, но призналась, что сделала бы это еще раз, ведь Блу полноценный член ее семьи.