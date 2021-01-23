Американка витратила 10 тис доларів на операцію своєї улюбленої курки (фото)

У березні 2020 року курка стала хворіти, ветеринар провів їй аналізи і виявив у птиці вроджену ваду серця.

Мешканка американського штату Колорадо Селета Нотнагель заплатила 10 тис доларів за операцію на серці своєї улюбленої курки по кличці Блу. Про це пише People.

Близько двох років тому 37-річна жінка купила курку в магазині для кормів за 12 доларів. З тих пір курка живе разом з американкою. Згодом курка Блу стала справжнім домашнім вихованцем. Її улюблені ласощі — полуниця, сир і кавун.

За словами господині, птиця любить дивитися документальні фільми і "муркотіти".

У березні 2020 року курка стала хворіти, ветеринар провів їй аналізи і виявив у птиці вроджену ваду серця.

Для порятунку життя курки потрібна була операція за 10 тис доларів.

"Вона моя споріднена душа. Я сказала чоловікові: якщо Блу не витримає, ти можеш вирити яму, досить велику, щоб до неї помістилися ми обидві. Я просто не знаю, як житиму без неї. Вона найкрутіша птаха", — розповіла господиня Блу.

У листопаді 2020 року ветеринарний кардіолог провів півгодинну операцію на серці курки. За його словами, птиця була нестабільною, її тиск падав, а пульс був нестійким, проте Блу витримала і через дванадцять годин вже нормально ходила.

Господиня витратила на лікування силу-силенну грошей, але зізналася, що зробила б це ще раз, адже Блу повноцінний член її родини.