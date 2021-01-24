Над зданием парламента Великобритании появились столбы дыма (видео)

В здании Вестминстерского дворца сработала пожарная сигнализация.

Газета Daily Express сообщила, что над зданием Вестминстерского дворца, в котором располагается парламент Великобритании, появились столбы дыма. В помещении сработала пожарная сигнализация.

Очевидцы начали публиковать в соцсетях видео с места событий, на которых также слышны звуки пожарной тревоги.

[ + – ] Над зданием Вестминстерского дворца в Лондоне появились столбы дыма

Издание "РИА Новости" написало, что пожарная служба Лондона заявила, что у них пока нет информации об инциденте. В палате общин якобы заявили, что из здания шел "просто пар", однако причину срабатывания пожарной тревоги они не объяснили.

Позже на одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что местные власти якобы опровергли сообщения о пожаре. Сигнализация якобы сработала по ошибке.

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Напомним, в ноябре в Канаде почти одновременно сгорели две церкви, которые находились недалеко друг от друга.