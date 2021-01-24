Над будівлею парламенту Великобританії з'явилися стовпи диму (відео)
У будівлі Вестмінстерського палацу спрацювала пожежна сигналізація.
Газета Daily Express повідомила, що над будівлею Вестмінстерського палацу, у якому розташовується парламент Великобританії, з'явилися стовпи диму. У приміщенні спрацювала пожежна сигналізація.
Очевидці почали публікувати в соцмережах відео з місця подій, на яких також можна почути звуки пожежної тривоги.
Видання "РИА Новости" написало, що пожежна служба Лондона заявила, що у них поки немає інформації про інцидент. У палаті громад нібито заявили, що з будівлі йшов "просто пар", однак причину спрацювання пожежної тривоги вони не пояснили.
Пізніше на одному з Telegram-каналів з'явилося повідомлення про те, що місцева влада нібито спростувала повідомлення про пожежу. Сигналізація начебто спрацювала помилково.
Нагадаємо, у листопаді в Канаді майже одночасно згоріли дві церкви, які знаходилися недалеко одна від одної.