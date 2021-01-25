Стендап-комик и актер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

Предварительная причина смерти — суицид.

Жена Александра Шаляпина, обнаружила тело мужа с перерезанными венами в их квартире, — сообщает телеграм-канал "112".

Александр несколько лет злоупотреблял алкоголем и проходил лечение. На время лечения его жена Анастасия жила на даче, периодически его посещая. Вчера зайдя в квартиру, она обнаружила следы крови. Испугавшись, женщина позвонила знакомого и уже вместе с ним они обнаружили Александра Шаляпина с перерезанными венами. К тому времени он уже умер. Полиция и прибывшая на вызов скорая установила причину смерти — суицид.

Полиция проводит проверку.

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Александр Шляпин — родился в 1979 в Люберцах, в 2001 году окончил актерский факультет Самарской государственной академии культуры и искусств.В качестве комика стал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где проводил вечеринки "Стендап-проект", в состав которого Шаляпин входил в 2010-2011 годах. В 2011 году принимал участие в фестивале пародий "Большая разница", где взял один из призов. С осени 2012 до ноября 2014 — постоянный участник проекта "Stand Up". Шаляпин также снимался в фильмах ("Женщины против мужчин", "Сваха" "Глухарь-2" и других).