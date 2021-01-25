Стендап-комік і актор Олександр Шаляпін знайдений мертвим у Москві

За попередніми даними, причиною смерті стало самогубство.

Дружина Олександра Шаляпіна, знайшла тіло чоловіка з перерізаними венами в їхній квартирі, — повідомляє телеграм-канал "112".

Олександр кілька років зловживав алкоголем і проходив лікування. На час лікування його дружина Анастасія жила на дачі, періодично його відвідуючи. Вчора зайшовши до квартири, вона помітила сліди крові. Злякавшись, жінка зателефонувала знайомому і вже разом з ним вони знайшли Олександра Шаляпіна з перерізаними венами. На той час він уже був мертвим. Поліція і швидка, що прибула на виклик, встановила причину смерті — самогубство.

Поліція проводить перевірку.

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Олександр Шляпін народився в 1979 році в Люберцях, у 2001 році закінчив акторський факультет Самарської державної академії культури та мистецтв. Як комік почав виходити на сцену в 2010 році. Спочатку це були клуби, де проводив вечірки "Стендап-проект", до складу якого Шаляпін входив у 2010-2011 роках. У 2011 році брав участь у фестивалі пародій "Велика різниця", де отримав один із призів. З осені 2012 року до листопада 2014 року — постійний учасник проєкту "Stand Up". Шаляпін також знімався у фільмах ("Жінки проти чоловіків", "Сваха" "Глухар-2" та інші).