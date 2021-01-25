На горнолыжном курорте в Румынии медведь устроил погоню за лыжником (видео)

Картину наблюдали находившиеся в креслах подъемника люди. Они криками пытались предупредить лыжника об угрозе.

На горнолыжном курорте Предял в Румынии за спускавшимся по склону горы лыжником погнался медведь. Об этом сообщает издание 100 ANI.

Картину наблюдали находившиеся в креслах подъемника люди. Они криками пытались предупредить лыжника об угрозе.

"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", – кричали туристы.

Лыжник сориентировался в экстремальной ситуации, снял и бросил на пути медведя свой рюкзак. Это привлекло внимание животного и туристу удалось оторваться от преследования.

Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил совершенно правильно, и, возможно, спас свою жизнь.

[ + – ]

[ + – ]

Известно, что на этом румынском курорте медведи встречаются довольно часто. Как передают местные СМИ, в тот день хищник трижды наведывался на горнолыжный склон, и правоохранитель каждый раз загоняли его обратно в лес, отпугивая шумом двигателя снегохода.

Напомним, в Италии 10-летний мальчик, гуляя в горах с родителями, неожиданно столкнулся с бурым медведем. Благодаря спокойному поведению и помощи отца, мальчику удалось избежать нападения зверя и, в итоге, они просто разошлись в разные стороны.