На горнолыжном курорте в Румынии медведь устроил погоню за лыжником (видео)
Картину наблюдали находившиеся в креслах подъемника люди. Они криками пытались предупредить лыжника об угрозе.
На горнолыжном курорте Предял в Румынии за спускавшимся по склону горы лыжником погнался медведь. Об этом сообщает издание 100 ANI.
Картину наблюдали находившиеся в креслах подъемника люди. Они криками пытались предупредить лыжника об угрозе.
"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", – кричали туристы.
Лыжник сориентировался в экстремальной ситуации, снял и бросил на пути медведя свой рюкзак. Это привлекло внимание животного и туристу удалось оторваться от преследования.
Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил совершенно правильно, и, возможно, спас свою жизнь.
Известно, что на этом румынском курорте медведи встречаются довольно часто. Как передают местные СМИ, в тот день хищник трижды наведывался на горнолыжный склон, и правоохранитель каждый раз загоняли его обратно в лес, отпугивая шумом двигателя снегохода.
Напомним, в Италии 10-летний мальчик, гуляя в горах с родителями, неожиданно столкнулся с бурым медведем. Благодаря спокойному поведению и помощи отца, мальчику удалось избежать нападения зверя и, в итоге, они просто разошлись в разные стороны.