В Италии мальчик повстречал медведя в лесу и сумел уйти невредимым

10-летний Алессандро, гуляя в горах с родителями по предгорью Доломитовых Альп (Италия), неожиданно столкнулся с бурым медведем. Благодаря спокойному поведению и помощи отца, мальчику удалось избежать нападения зверя и, в итоге, они просто разошлись в разные стороны. Об этом пишет La repubblica

Медведь встретился Алессандро в местности Нова-ди-Спорминоре, к северу от Тренто. Отец снимал ребенка на телефон, когда понял, что в зарослях низкорослых сосен находится медведь. Он передвигался очень тих и осторожно, так что оказался за спиной ребенка буквально в нескольких метрах. Мальчик его не видел.

Он действовал, следуя указаниям отца: вел себя спокойно, не издавал громких звуков и аккуратно спускался со склона к семье. Более того, Алессандро даже успокаивал мать, когда та увидела, что медведь встал на задние лапы.

В итоге, мальчик остался невредимым, а медведь пустился наутек.

Клаудио Грофф, зоолог, который занимается крупными плотоядными животными в этом регионе, отметил, что в пакете у мальчика было какое-то лакомство, запах которого и привлек медведя. К тому же семья сошла с тропы. Обычно хищники держаться на расстоянии от туристических маршрутов.

Грофф сообщил, что и сам как-то столкнулся с медведем и он вел себя куда более агрессивно. "Медведь рычал, бил лапами по земле и был очень возбужден из-за брачного сезона. Нас было трое, но мы вели себя, как Алессандро и спокойно ушли", - рассказал зоолог.

В Доломитовых Альпах проживает не менее сотни диких медведей, однако они мигрируют и их число может разнится. Несчастные случаи весьма редки. Однако в 2014 году на медведицу с детенышами наткнулся грибник и, получив легкие ранения, сумел уйти. В 2015 мужчина, вышедший на пробежку вместе с собакой также встретился с медведицей, и она бросилась на него, защищая медвежат. Мужчина сумел уйти, получив несколько ран от когтей. Больше всех не повезло 70-летнему Анджело, сантехнику из Кадине, который гулял с собакой и столкнулся с медведем. Мужчина был укушен и спасся, спрыгнув в овраг. Его эвакуировали вертолетом, собака также получила несколько ран. Но оба выжили. Грофф отмечает, что собаки сначала бросаются на медведей, провоцируя тех на агрессию, но потом убегают, испугавшись, и весь гнев хищника переносится на человека.

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