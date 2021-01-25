Пьянствовал из-за пандемии: близкие Шаляпина рассказали о последних месяцах жизни артиста

Знакомые стендапера утверждают, что того еще весной прошлого года "подкосила" ситуация с карантинными ограничениями на концертную деятельность.

Близкие российского стендап-комика Александра Шаляпина, найденного рано утром в понедельник, 25 января мертвым у себя в квартире в Москве, рассказали подробности происходившего с артистом в его последние дни.

"Жена подтвердила – он покончил жизнь самоубийством. Он находился в депрессии. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился", – рассказала агентству "ТАСС" концертный директор Шаляпина Мария Малякина.

При этом, по ее словам, такой поступок артиста стал для нее неожиданностью, поскольку у нее были подверженные Шаляпыным выступления в феврале этого года.

В другом комментарии по случаю кончины комика, Малякина отметила, что депрессия и "упадок в целом" у стендапера появилась еще весной 2020 года, когда были отменены все концерты: "Он считал, что все плохо, и из-за коронавируса тоже".

Один из соседей Александра Шаляпина сообщил в комментарии "РЕН ТВ" подробности той ночи, после которой комик был обнаружен мертвым. По его словам, оттуда был слышен громкий женский крик: "Я думаю, что-то случилось. Оделся и вышел в коридор. Смотрю, стоит его супруга и то ли сосед, то ли друг. Я подошел и говорю: "Помощь нужна какая-то? Что-то случилось? Что-то произошло?" Они говорят: "Нет-нет, помощь не нужна". По телефону уже вызывали полицейских".

"Они сказали: "Мы вызываем полицейских и спускаемся вниз ждать". Они спустились вниз, а я вернулся в свою квартиру", – отметил собеседник российскому телеканала. Мужчина добавил, что Шаляпин выпивал и предположил, что пристрастие комика к алкоголю связано со стрессом из-за ситуации с карантином.

"Это же актеры. Когда у них все хорошо, когда у них съемки, это одно настроение. Творческие люди переживают, когда их не приглашают сниматься. Может быть, из-за эпидемии коронавируса. Соседи говорят, что он часто переживал, что часто бывал в нетрезвом состоянии. Его даже кто-то носил, переносил куда-то", – добавил сосед, пожелавший остаться анонимным.

Алкогольную зависимость Шаляпина подтвердил его друг комик Карен Арутюнов. Он отметил российскому "5-му каналу", что в последний раз общался с Шаляпиным около полугода назад, потому что тот проходил реабилитацию из-за проблем с алкоголем: "Мы не общались, потому что он был на лечении все это время. Полгода, больше".

"Понятно, у него была алкогольная зависимость. Уехал на лечение, контакта с ним не было, все через жену. С женой тоже не поддерживаю связь", – признался актер.

Как заявил в комментарии "Вечерней Москве" коллега скончавшегося артиста Кирилл Сиэтлов, новость о смерти Шаляпина "застала его врасплох".

"Сиэтлова огорошила новость о кончине Шаляпина – поначалу он не мог поверить в это", – цитирует издание юмориста. "Это просто ужасная новость", – со скорбью отметил Сиэтлов журналистам "ВМ".

По его словам, Шаляпин был очень талантливым и одним из первых начал выступать со стендапом в столице России, когда этот формат еще не был так популярен: "Нас было человек десять, кто этим занимался. И тогда я встретил человека, который тоже делал стендап в Москве. Он сказал мне, мол, вот ты классно выступаешь, а еще Витя Комаров и Саша Шаляпин, который потрясающе делает звук снега".

Сиэтлов уточнил, что Шаляпин занимался битбоксом, и сам делал "некое звукоподражание" на сцене в юмористических целях.

Напомним, тело мужа с перерезанными венами в их совместной квартире обнаружила жена артиста Анастасия Шаляпина, которая на время лечения мужа от алкогольной зависимости жила на даче, периодически его посещая.