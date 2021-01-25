Мэр нидерландского города Эйндховен после актиковидных протестов зовет на помощь армию
Джон Йорритсма считает, что такими темпами можно "докатиться до гражданской войне".
Джон Йорритсма, мэр города Эйндховен, находящегося на юге Нидерландов, осудил прошедшие накануне акции несогласных с введением карантинных мер для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник считает, что для предотвращения беспорядков необходимо вводить армию. Об этом рассказывает издание verietyinfo.com.
Во время протестов полиции пришлось применить слезоточивый газ и задержать более 30 человек. Сообщается, что во время акций происходили драки, было сожжено несколько автомобилей (в том числе и полицейское авто) и разграблены предприятия на главном вокзале города. Национальная железнодорожная компания призвала пассажиров избегать посещения станции Эйндховен.
Комментируя эту ситуацию журналистам мэр Эйндховен Йорритсма заявил, что "он очень зол".
"Нам совсем не нужно, чтобы такое происходило в городе и в стране. Мы тут уже 11 месяцев боремся с кризисом, и тут возникают такие идиоты. Они, видите ли, пришли свои права отстаивать! За счет тех людей, которые больше всех пострадали, за счет тех магазинов, которые закрытые стоят. Они эти магазины в щепки разнесли. Такими темпами мы до гражданской войны докатимся. Необходимо армию вводить, иначе я не знаю, как эту проблему решать!", — сказал он.
Акции протеста происходили и в Амстердаме. "Украинская правда" сообщила, что им предшествовало введение с субботы 23 января общенационального комендантского часа с 21:00 до 04:30. Он должен продлиться до 9 февраля, а за его нарушение взымается штраф в размере 95 евро.
Согласно данным ресурса WorloMeters, с начала пандемии в Нидерландах зафиксировали более 952 тысяч случаев коронавируса. За последние сутки в стране подтвердилось 4 017 новых случаев. Всего от COVID-19 в стране умерло 13 579 человек.
Отметим, 24 января в Чехии в знак протеста против карантинных ограничений открылись сотни баров и ресторанов, которые были закрыты с октября 2020 года. Участники протестов считают карантинные ограничения "ложным путем" и призвали министров уйти в отставку.