В Чехии в карантин открылись сотни баров и ресторанов в знак протеста

Участники протестов считают карантинные ограничения "ложным путем" и призвали министров уйти в отставку.

В рамках акции протеста против карантинных ограничений открылись сотни баров и ресторанов в Чехии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Организатором акции выступила инициатива Chcipl pes (Мертвый пес). Название протестного движения намекает на несогласие с политикой правительства, который ввел системы электронного слежения PES.

"Мы уже давно разочарованы правительством и хотим показать, что оно выбрало ложный путь", — сказал менеджер пивоварни Malý Janek Иржи Янечек, сооснователь движения Chcipl pes, добавив, что министрам стоит уйти в отставку.

В то же время в пресс-службе Пражской мэрии рассказали, что за нарушение карантинных ограничений ресторанам грозит максимальный штраф в размере 20 тысяч крон (около 932 долларов).

В Чехии еще с октября 2020 года закрыты все рестораны и бары, а также кинотеатры, театры, зоопарки, тренажерные залы и большинство магазинов. Правительство разрешило им открыться лишь во время рождественнских праздников.

Страна больше всего пострадали от коронавируса. В Чехии зафиксировано около 930 тысяч случаев коронавирусной инфекции, а также почти 15,3 тысячи человек умерли от COVID-19. Ежедневно в Чехии фиксируют около восьми тысяч новых случаев заболевания.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина в стране с 27 декабря.