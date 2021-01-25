ООН: Миру грозит тотальный раскол на два полюса между Китаем и США

Две враждующих части мира будут иметь два разных интернета, собственные правила торговли и военные стратегии.

В понедельник, 25 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предрекая жуткую картину ближайшего будущего, с которой, по его расчетам, вскоре столкнется международное сообщество.

В частности, Гутерриш предупредил о возможности распада мира "на две части" во главе с двумя главными мировыми экономиками – Китаем и США.

"Мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму", – сообщил генсек ООН.

По его словам, это будет "колоссальный разлом", и страны-члены ООН "должны сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение".

Кроме того, во время своего выступления на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня", Гутерриш коснулся последствий пандемии коронавируса. "Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет", – констатировал чиновник.

По озвученным ним данным из доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в 2,5 раза превзошло отрицательные показатели мирового финансового кризиса 2009 года.

[ + – ] Видео: YouTube / Reuters

Также глава ООН напомнил об инициативе "Нового социального контракта" и "Нового глобального договора", которые, по его словам, позволят создать для всех равные возможности при обеспечении всеобщих прав и свобод.

Напомним, в понедельник, 25 января аналитики международной благотворительной организации "Oxfam" опубликовали отчет, в котором сообщили о рекордном росте социального неравенства, спровоцированного пандемией COVID-19.

Так, в опубликованном на сайте организации докладе сообщается о рекордном увеличении пропасти между богатыми и бедными, в подобных масштабах наблюдавшейся в последний раз более ста лет назад – еще во время "Великой депрессии" в США.

В организации подчеркнули, что "несправедливая экономическая система позволяет сверхбогатым преумножать свои капиталы даже в период худшей рецессии со времен Великой депрессии".

"Пока миллиарды людей балансируют на краю бедности, для состоятельных людей кризис уже закончился: потери от пандемии коронавируса большинству миллиардеров удалось компенсировать менее чем за девять месяцев", – сообщается в документе. По данным аналитиков, совокупное состояние десяти богатейших людей планеты с начала пандемии увеличилось на сумму, которой хватило бы на обеспечение вакциной от COVID-19 каждого жителя Земли.

Напомним, в начале января 2021 года генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН сообщил, что уровень бедности в 2020 году впервые за 22 года вырос одновременно во всем мире.