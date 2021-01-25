Google отметит на своих картах адреса центров вакцинации от Covid-19 по всему миру

Поисковые результаты будут показывать информацию о наличии вакцины, а также льготах на получение препарата и необходимости предварительной записи на процедуру.

Американская IT-компания "Google" планирует показывать центры вакцинации от коронавируса в своем приложении "Maps". Как сообщается в материале "CNN", новая опция "еще больше повысит осведомленность граждан о вирусе, а также о том, как его избежать".

В частности, компания объявила в понедельник, что поисковые запросы по запросу "вакцина рядом со мной" с начала 2021 года увеличились в пять раз, и в связи с этим компания внедряет данную функцию, которая "даст ответы, актуальные для местных условий".

Так, уже "в ближайшие недели" опция отображения центров вакцинации будет доступная для четырех американских штатов: Аризоны, Луизианы, Миссисипи, а также для Техаса.

Генеральный директор "Google" и "Alphabet" Сундар Пичаи заявил в понедельник, что его компания жертвует 100 миллионов долларов в виде рекламных грантов Фонду "CDC" (Центра по контролю и профилактике заболеваний США – "Centers for Disease Control and Prevention"), а также Всемирной организации здравоохранения и другим некоммерческим организациям для публикации "критически важных медицинских объявлений" о вирусе.

"Мы понимаем, что вакцинация людей – это сложная проблема, и мы готовы внести свой вклад", – отметил Пичаи.

Поисковые результаты, которые будут дополнительно отображаться на отдельной информационной панели, будут включать не только данные о наличии вакцины но и подробную информацию о том, "требуется ли предварительная запись на вакцинацию, а также то, доступна ли вакцина только для определенных групп населения" и есть ли какие-либо дополнительные льготы.

Как отмечается в публикации, в данном направлении Google работает только с официальными и "авторитетными источниками" информации, включая местные органы власти и розничные аптеки.

При этом, отмечается, что такая подробная информация о сайтах и локациях для вакцинации будет распространена в других штатах США и ​​странах несколько позже. Точные даты компания не указывает.

Напомним, как стало известно на днях, компания "Google" готовится закрыть доступ к своей поисковой системе пользователям из Австралии, в связи с новым законом, который намерено принять ее правительство.