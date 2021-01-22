Австралийцы могут лишиться доступа к Google

Поисковик готов уйти из австралийского рынка из-за нового закона.

Google готов закрыть доступ к своей поисковой системе пользователям из Австралии. Виной всему — новый закон, который намерено принять правительство страны.

В прошлом году правительство Австралии разработало проект закона, согласно которому интернет-гигант Google должен будет платить издателям за их оригинальный контент. Топ-менеджмент компании с такой постановкой вопроса не согласен, сообщает The Verge.

В компании считают, что Google и без этого дает возможность заработать, предоставляя разного рода сервисы. Однако правительство Австралии, в ходе программы по поддержке СМИ в период пандемии коронавируса, потребовало от BigTech-компании содействия. Более того, правительства других стран тоже хотят обязать интернет-гигантов делиться прибылью с производителями контента, раз уж они хотят оставаться монополистами рынка. Подобные законопроекты рассматривались и даже были приняты, к примеру, во Франции. Начиная с 2021 года, Google будет платить некоторым французским СМИ за повторное использование фрагментов их контента. Выплаты будут производиться в рамках подписанного ранее соглашения об авторских правах с Ассоциацией французских издателей (APIG).

В итоге, Google пригрозила тем, что лишит доступа к своей поисковой системе всех австралийских пользователей, если правительство Австралии примет новый закон. Представитель интернет-компании заявил, что новый закон загоняет поисковик в жесткие рамки и лишает выбора. Также он акцентировал, что компания пыталась найти иные выходы из сложившейся ситуации, но все они оказались очень рискованными, поэтому Google будет проще "выключить".

Напомним, что речь идёт об изменении, которое планирует внести правительство Австралии в Кодекс игроков медиарынка. Facebook уже отреагировала на грядущие изменения тем, что отключила вкладку "Новости" на территории страны.

Ранее мы сообщали о том, что Google и Facebook объединились против антимонопольных органов США.