Австралійці можуть позбутися доступу до Google

Пошуковик готовий піти з австралійського ринку через новий закон.

Google готовий закрити доступ до своєї пошукової системи користувачам з Австралії. Виною всьому — новий закон, який має намір ухвалити уряд країни.

У минулому році уряд Австралії розробив проєкт закону, згідно з яким інтернет-гігант Google повинен буде платити видавцям за їхній оригінальний контент. Топ-менеджмент компанії з такою постановкою питання не згоден, повідомляє The Verge.

У компанії вважають, що Google і без цього дає можливість заробити, надаючи різного роду сервіси. Однак уряд Австралії, у ході програми з підтримки ЗМІ в період пандемії коронавірусу, зажадав від BigTech-компанії сприяння. Більше того, уряди інших країн теж хочуть зобов'язати інтернет-гігантів ділитися прибутком з виробниками контенту, якщо вже вони хочуть залишатися монополістами ринку. Подібні законопроєкти розглядалися і навіть були ухвалені, наприклад, у Франції. Починаючи з 2021 року Google буде платити деяким французьким ЗМІ за повторне використання фрагментів їх контенту. Виплати будуть проводитися в рамках підписаної раніше угоди про авторські права з Асоціацією французьких видавців (APIG).

У підсумку, Google пригрозив тим, що позбавить доступу до своєї пошукової системи всіх австралійських користувачів, якщо уряд Австралії ухвалить новий закон. Представник інтернет-компанії заявив, що новий закон заганяє пошуковик у жорсткі рамки і позбавляє вибору. Також він акцентував, що компанія намагалася знайти інші виходи з ситуації, що склалася, але всі вони виявилися дуже ризикованими, тому Google буде простіше "вимкнути".

Нагадаємо, що мова йде про зміну, яку планує внести уряд Австралії до Кодексу гравців медіаринку. Facebook уже відреагував на прийдешні зміни тим, що відключив вкладку "Новини" на території країни.

Раніше ми повідомляли про те, що Google і Facebook об'єдналися проти антимонопольних органів США.