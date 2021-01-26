В России всерьез заговорили о портрете Путина на самой крупной банкноте

Идея разместить на банкноте портрет Владимира Путина, который более 20 лет руководит Россией, звучит уже не впервые.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы РФ Сергей Калашников предложил разместить портрет президента страны Владимира Путина на пятитысячной банкноте. Об этом он заявил в эфире радио "Говорит Москва".

Парламентарий таким образом прокомментировал инициативу Министерства финансов США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.

"Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично", — заявил он в эфире.

По его мнению, изображение на купюрах должно символизировать государственную политику на сегодняшний день.

Позже, однако, он заявил, что "не планирует выносить идею на обсуждение".

"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", – сообщил он в комментарии "РИА Новости".

Как сообщает портал Finanz.ru, такую идею ранее уже продвигала ассоциация по "развитию бизнес-патриотизма" "Аванти".

Напомним, что США выпустит новую 20-долларовую купюру с темнокожей Харриет Табманк.