У Росії всерйоз заговорили про портрет Путіна на найбільшій банкноті

Ідея розмістити на банкноті портрет Володимира Путіна, який більше 20 років керує Росією, лунає вже не вперше.

Заступник голови комітету з економічної політики Державної думи РФ Сергій Калашников запропонував розмістити портрет президента країни Володимира Путіна на п'ятитисячний банкноті. Про це він заявив в ефірі радіо "Говорить Москва".

Парламентарій таким чином прокоментував ініціативу Міністерства фінансів США розмістити на 20-доларовій купюрі зображення темношкірої активістки Гаррієт Табмен.

"Я думаю, що потрібно ухвалити закон, розмістити на п'ятитисячних купюрах [зображення] Володимира Володимировича Путіна. Я думаю, що це буде логічно", — заявив він в ефірі.

На його думку, зображення на купюрах має символізувати державну політику на сьогоднішній день.

Пізніше, однак, він заявив, що "не планує виносити ідею на обговорення".

"Я висловив думку, що на купюрах розміщують певні символи цієї епохи, цього часу. Мені поставили запитання, що могло б бути зараз у нас на купюрі, я висловив припущення, що я іншого символу, крім Путіна, не бачу", — повідомив він у коментарі "РИА Новости".

Як повідомляє портал Finanz.ru, таку ідею раніше вже просувала асоціація з "розвитку бізнес-патріотизму" "Аванті".

Нагадаємо, що США випустить нову 20-доларову купюру з темношкірою Гаррієт Табмен.