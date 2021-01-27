Суд в Швеции обязал фермеров завести подругу для коровы

Аргументы хозяйки коровы Хильды о том, что она дружит с лошадьми и котами, суд не убедили

Окружной административный совет Вестерботтена в Швеции рассмотрел необычное дело – о том, в каких условиях должна содержаться корова по имени Хильда с местной фермы. Оказалось, что Хильда – единственная корова в хозяйстве, а потому ей следует завести подружку. А пока этого не произойдет – выдал судебный запрет. Об этом пишет Dagens Juridik.

Хозяйка Хильды, Марика Андерссон уже обжаловала запрет в административном и апелляционном судах. Апелляционный суд в Сундсвалле, после обжалования решения постановил, что "корова — это крупный рогатый скот, и поэтому применимы правила и общие рекомендации Шведского совета по сельскому хозяйству по содержанию скота в сельском хозяйстве".

[ + – ] Корова Хильда с хозяйкой

Согласно им, крупный рогатый скот должен содержаться таким образом, чтобы он мог иметь зрительный и тактильный контакт друг с другом, и, таким образом, содержаться с "родственником" для обеспечения благополучия животных.

По мнению апелляционного суда, ни одно из исключений из этого постановления не применялось к делу, и поэтому апелляция владельца была отклонена.

[ + – ] Корова Хильда с друзьями-лошадьми

[ + – ] Корова Хильда с другом-котом/Все фото: ATL

Хозяйка Хильды объясняла в суде, что ее корова совсем не одинока, у нее есть друзья-животные на ферме: Хильда дружит с лошадьми и котами, а адвокат добавил, что к ней относились "как к члену семьи", однако суд был непреклонен и постановил, что у Хильды должна быть подружка-корова. Так что Марике Андерссон следует купить ее, или лишиться Хильды, которую отправят на другую ферму, где она сможет контактировать с себе подобными.