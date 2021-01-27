Суд у Швеції зобов'язав фермерів завести подругу для корови

Аргументи господині корови Хільди про те, що вона дружить з кіньми і котами, суд не переконали

Окружна адміністративна рада Вестерботтену в Швеції розглянув незвичайну справу — про те, у яких умовах повинна жити корова на ім'я Хільда з місцевої ферми. Виявилося, що Хільда — єдина корова в господарстві, а тому їй варто завести подружку. А поки цього не станеться — видав судову заборону. Про це пише Dagens Juridik.

Господиня Хільди, Маріка Андерссон уже оскаржила заборону в адміністративному та апеляційному судах. Апеляційний суд у Сундсваллі, після оскарження рішення ухвалив, що "корова — це велика рогата худоба, і тому застосовані правила та загальні рекомендації Шведської ради з питань сільського господарства з утримання худоби в сільському господарстві".

[ + – ] Корова Хільда з господинею

Згідно з ними, велика рогата худоба повинна утримуватися таким чином, щоб вона могла мати зоровий і тактильний контакт один з одним, і, таким чином, перебувати з "родичем" для забезпечення благополуччя тварин.

На думку апеляційного суду, жоден з винятків з цієї постанови не застосовувався до справи, і тому апеляція власника була відхилена.

[ + – ] Корова Хільда з друзями-кіньми

[ + – ] Корова Хільда з другом-котом/Всі фото: ATL

Господиня Хільди пояснювала в суді, що її корова зовсім не самотня, у неї є друзі-тварини на фермі: Хільда дружить з кіньми і котами, а адвокат додав, що до неї ставилися "як до члена сім'ї", проте суд був непохитний і постановив, що в Хільди повинна бути подружка-корова. Тому Маріці Андерссон варто купити її, або позбутися Хільди, яку відправлять на іншу ферму, де вона зможе контактувати із собі подібними.