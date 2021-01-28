В Перми произошел взрыв на пороховом заводе

Пострадали трое работников: два грузчика и водитель

В российской Перми произошел взрыв на пороховом заводе. Как сообщили на предприятии, возгорание началось при погрузке отходов. После этого загорелся склад со спецпродукцией. Об этом пишет "Пермь онлайн".

Взорвалось в 08.27 по местному времени в ходе выполнения погрузки безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада в кузов грузовика. Отходы загорелись, потом огонь перекинулся на здание склада. Пожар был локализован и потушен. Все производства предприятия работают в штатном режиме.

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В ходе несчастного случая пострадало три человека — два грузчика и водитель. Всех их госпитализировали в ожоговое отделение местной больницы.

Как сообщили журналисты с места событий, на территорию завода их не пускают, дыма и пламени с территории завода не видно, но в округе ощущается запах гари.

[ + – ] Взрыв в Перми/Фото очевидцев

Сегодняшний взрыв — не первое ЧП на данном пороховом заводе. Почти каждый год на оборонном предприятии происходят взрывы, во время которых гибнут и травмируются люди.

31 июля 2019 года на предприятии взорвался газовый баллон, тогда погиб один из сотрудников и несколько пострадали.

8 октября 2018 года на территории порохового завода произошел взрыв. В результате ЧП три человека погибли.

В апреле 2017 года на заводе произошла вспышка. Двое сотрудников были госпитализированы с ожогами.

В июле 2016 года в одном из цехов порохового завода произошло возгорание компонентов топлива. Четверо сотрудников предприятия получили ожоги различной степени тяжести. Один из них через три дня после пожара скончался в больнице.