У Пермі стався вибух на пороховому заводі

Постраждали троє працівників: два вантажники та водій

У російській Пермі стався вибух на пороховому заводі. Як повідомили на підприємстві, займання почалося під час навантаженні відходів. Після цього загорівся склад із спецпродукцією. Про це пише "Перм онлайн".

Вибухнуло о 08:27 за місцевим часом під час навантаження безповоротних виробничих відходів (БПО) зі складу в кузов вантажівки. Відходи загорілися, потім вогонь перекинувся на будівлю складу. Пожежа була локалізована й погашена. Усі виробництва підприємства працюють у штатному режимі.

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Під час нещасного випадку постраждало три людини — два вантажники і водій. Усіх їх госпіталізовано до опікового відділення місцевої лікарні.

Як повідомили журналісти з місця подій, на територію заводу їх не пускають, диму та полум'я з території заводу не видно, але навколо відчувається запах гару.

[ + – ] Вибух у Пермі/Фото очевидців

Сьогоднішній вибух — не перша НП на цьому пороховому заводі. Майже щороку на оборонному підприємстві стаються вибухи, під час яких гинуть і травмуються люди.

31 липня 2019 року на підприємстві вибухнув газовий балон, тоді загинув один із співробітників і кілька постраждали.

8 жовтня 2018 року на території порохового заводу стався вибух. Унаслідок НП три людини загинули.

У квітні 2017 року на заводі стався спалах. Двоє співробітників були госпіталізовані з опіками.

У липні 2016 року в одному з цехів порохового заводу сталося загоряння компонентів палива. Четверо співробітників підприємства отримали опіки різного ступеня тяжкості. Один із них через три дні після пожежі помер у лікарні.