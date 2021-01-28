Шотландия может отделиться от Великобритании: Борис Джонсон отправился в страну

Соцопросы показывают, что большинство шотландцев готовы поддержать независимость и таким образом разрушить более чем трехсотлетний союз между Англией и Шотландией.

Премьер-министр Великобритании Джонсон сегодня направляется в Шотландию, чтобы остановить растущую поддержку в пользу еще одного референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters

Экономические узы, связывающие Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, с оборотом почти 3 триллиона долларов, серьезно пострадали из-за Брекзита и действий Джонсона на фоне вспышки коронавируса.

Соцопросы показывают, что большинство шотландцев готовы поддержать независимость и таким образом разрушить более чем трехсотлетний союз между Англией и Шотландией.

В преддверии своего визита, который подвергся критике со стороны шотландских националистов, Джонсон напомнил, что Шотландия как часть Соединенного Королевства получила доступ к вакцине против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом.

«Мы объединились, чтобы победить вирус», — сказал Джонсон. «Взаимное сотрудничество Великобритании на протяжении всей этой пандемии — это именно то, чего ожидают жители Шотландии, и это то, на чем я был сосредоточен».

Первый министр Шотландии Никола Стерджен раскритиковала поездку Джонсона, усомнившись в том, что причины его визита «действительно важны».

Стерджен, возглавляющая полуавтономное правительство Шотландии, надеется, что хорошие результаты ее Шотландской национальной партии на выборах в автономный парламент страны в мае этого года, дадут ей мандат на проведение второго референдума.

Если Шотландия все же проголосует за независимость, это будет означать, что Соединенное Королевство потеряет не только около трети своей территории, но и почти десятую часть населения.

Борис Джонсон в свою очередь настаивает, что нет необходимости в новом голосовании после того, как шотландские избиратели отвергли независимость в 2014 году.

Не стоит забывать, что Великобритания стала первой страной в Европе, где коронавирус унес жизни 100 тыс. человек.