Шотландія може відокремитися від Великобританії: Борис Джонсон вирушив до країни

Соцопитування показують, що більшість шотландців готові підтримати незалежність і таким чином зруйнувати більш ніж трьохсотлітній союз між Англією та Шотландією.

Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон сьогодні вирушає до Шотландії, щоб зупинити наростання підтримки на користь ще одного референдуму про незалежність. Про це повідомляє Reuters

Економічні звʼязки, що поєднують Англію, Уельс, Шотландію та Північну Ірландію, з обігом майже 3 трильйони доларів, серйозно постраждали через Брекзіт та дії Джонсона на тлі спалаху коронавірусу.

Соцопитування показують, що більшість шотландців готові підтримати незалежність і таким чином зруйнувати більш ніж трьохсотлітній союз між Англією та Шотландією.

Напередодні свого візиту, який піддався критиці з боку шотландських націоналістів, Джонсон нагадав, що Шотландія як частина Сполученого Королівства отримала доступ до вакцини проти коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом.

«Ми об'єдналися, щоб перемогти вірус», — сказав Джонсон. «Взаємне співробітництво Великобританії протягом усієї цієї пандемії — це саме те, чого очікують жителі Шотландії, і це те, на чому я був зосереджений».

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен розкритикувала поїздку Джонсона, засумнівавшись в тому, що причини його візиту «дійсно важливі».

Стерджен, яка очолює напівавтономний уряд Шотландії, сподівається, що хороші результати її Шотландської національної партії на виборах до автономного парламенту країни у травні цього року, дадуть їй мандат на проведення другого референдуму.

Якщо Шотландія все ж проголосує за незалежність, це буде означати, що Сполучене Королівство втратить не тільки приблизно третину своєї території, а й майже десяту частину населення.

Борис Джонсон, зі свого боку, наполягає, що немає необхідності в новому голосуванні після того, як шотландські виборці заперечили незалежність в 2014 році.

Не варто забувати, що Великобританія стала першою країною в Європі, де коронавірус забрав життя 100 тис. осіб.