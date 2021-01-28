Смерть Ларри Кинга: вдова звезды рассказала, что телеведущий умер не от COVID-19

По словам женщины, Кинг цеплялся за жизнь, но после перенесенных болезней ему приходилось очень трудно.

Вдова телеведущего Ларри Кинга актриса Шон Кинг рассказала, что тот умер не от коронавируса, как ранее сообщалось. Об этом Шон Кинг рассказала в беседе с журналистами Entertainment Tonight.

"Это была инфекция, это был сепсис. К тому моменту он уже был готов к уходу, скажу я вам", – отметила она.

По словам женщины, Кинг цеплялся за жизнь, но после перенесенных болезней ему приходилось очень трудно, особенно в последний год жизни.

Несмотря на это, 87-летний телеведущий смог излечиться от коронавируса. "Это (COVID-19 – ред.), конечно, повлияло на него, и не связанная с вирусом инфекция в итоге добила его, но он ушел с боем", – отметила супруга.

Незадолго до смерти пара смогла пообщаться по видеосвязи через FaceTime. "Я люблю тебя, позаботься о детях", – процитировала последние слова телеведущего его жена.

По ее словам, несмотря на то, что Ларри Кинг подал на развод с ней в 2019 году, юридически он не был завершен, и они оставались до конца "партнерами во всех смыслах".

Американский телеведущий умер 23 января в Лос-Анджелесе. Официально о причине смерти ведущего не сообщалось, но было известно, что незадолго до ухода у него диагностировали коронавирус. В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В апреле 2019 года ему сделали ангиопластику, а в прошлом году он перенес инсульт.