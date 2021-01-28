В пригороде Парижа около 30 полицейских станцевали "Макарену" без масок (видео)

Против полицейских будут применены административные санкции.

Во Франции около 30 полицейских во время пандемии коронавируса приняли участие в вечеринке в полицейском участке в нарушении санитарных норм и комендантского часа.

Об этом сообщает Тhe Guardian со ссылкой на французские СМИ.

Вечеринка была организована в пригороде Парижа в комиссариате Обервилье 22 января. Почти неделю спустя было опубликовано видео, на котором можно увидеть много людей, танцующих под хит "Макарена". На кадрах видно, что никто из танцующих не был в маске, а социальная дистанция была незначительной.

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Во Франции началось расследование инцидента.

"Фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социального дистанцирования. Проводится административное расследование, в отношении участников (вечеринки, – ред.) будут применены административные санкции", – говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

Кроме того, мэр Обервилье Карин Франкле пришла в ярость от увиденного.

"С точки зрения здоровья – это безответственно… Как такое возможно?", – сказала она.

Во Франции из-за со сложной эпидемиологической обстановки с 15 декабря действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено. Комендантский час вступает в силу с 18.00.

А французская академия врачей выпустила новое руководство, в котором для борьбы с распространением COVID-19 рекомендуется не разговаривать во время поездок в общественном транспорте.