"Снимают маски": французов призвали не разговаривать в общественных местах

В стране, где действует строгий комендантский час, медики призвали не разговаривать в общественном транспорте и других местах, где невозможно придерживаться социальной дистанции.

Французская академия врачей выпустила новое руководство, в котором для борьбы с распространением COVID-19 рекомендуется не разговаривать во время поездок в общественном транспорте. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Associated Press.

Рекомендация касается как просто общения, так и разговоров по телефону в метро, автобусах и других общественных местах, где соблюсти социальную дистанцию не представляется возможным. В материале говорится, что в таких местах ношение масок обязательно еще с мая, но люди часто их приспускают или снимают, чтобы поговорить по телефону.

На сегодняшний день во Франции подтверждено 72647 смертей от COVID-19. Прирост новых больных ежедневно составляет около 20 тысяч человек. Больше половины всех коек в отделениях интенсивной терапии приходится на больных коронавирусом.

С октября во Франции закрыты рестораны и туристические объекты. В стране действует самый продолжительный комендантский час в Европе – с 18.00 до 06.00.

Напомним, что по состоянию на 23 января в Украине обнаружено 4 928 новых случаев коронавируса.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

В то же время ученые провели исследования и пришли к выводу, что новые вакцины от коронавируса уже устарели из-за штамма из Южной Африки.

Ранее министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса может появиться в аптеках к лету.