Статистика коронавируса в Украине на 23 января: менее 5 тысяч случаев

За минувшие сутки госпитализировано 1 862 человека.

По состоянию на 23 января в Украине обнаружено 4 928 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января.

Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 – выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 – умерли (+116).

Госпитализировано за сутки 1 862 человека.

За сутки проведено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477. За все время – 6 080 495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

– Киев – 536 случаев;

– Винницкая область – 178 случаев;

– Волынская область – 119 случаев;

– Днепропетровская область – 342 случая;

– Донецкая область – 193 случая;

– Житомирская область – 141 случай;

– Закарпатская область – 160 случаев;

– Запорожская область – 339 случаев;

– Ивано–Франковская область – 248 случаев;

– Киевская область – 258 случаев;

– Кировоградская область – 50 случаев;

– Луганская область – 42 случая;

– Львовская область – 351 случай;

– Николаевская область – 215 случаев;

– Одесская область – 222 случая;

– Полтавская область – 199 случаев;

– Ровенская область – 207 случаев;

– Сумская область – 89 случаев;

– Тернопольская область – 133 случая;

– Харьковская область – 325 случаев;

– Херсонская область – 97 случаев;

– Хмельницкая область – 105 случаев;

– Черкасская область – 161 случай;

– Черновицкая область – 163 случая;

– Черниговская область – 55 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 20 января было проведено 23 410 ПЦР-тестирований, 23,56% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 4 963 образец.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.