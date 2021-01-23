Статистика коронавируса в Украине на 23 января: менее 5 тысяч случаев
За минувшие сутки госпитализировано 1 862 человека.
По состоянию на 23 января в Украине обнаружено 4 928 новых случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января.
Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 – выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 – умерли (+116).
Госпитализировано за сутки 1 862 человека.
За сутки проведено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477. За все время – 6 080 495.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
– Киев – 536 случаев;
– Винницкая область – 178 случаев;
– Волынская область – 119 случаев;
– Днепропетровская область – 342 случая;
– Донецкая область – 193 случая;
– Житомирская область – 141 случай;
– Закарпатская область – 160 случаев;
– Запорожская область – 339 случаев;
– Ивано–Франковская область – 248 случаев;
– Киевская область – 258 случаев;
– Кировоградская область – 50 случаев;
– Луганская область – 42 случая;
– Львовская область – 351 случай;
– Николаевская область – 215 случаев;
– Одесская область – 222 случая;
– Полтавская область – 199 случаев;
– Ровенская область – 207 случаев;
– Сумская область – 89 случаев;
– Тернопольская область – 133 случая;
– Харьковская область – 325 случаев;
– Херсонская область – 97 случаев;
– Хмельницкая область – 105 случаев;
– Черкасская область – 161 случай;
– Черновицкая область – 163 случая;
– Черниговская область – 55 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 20 января было проведено 23 410 ПЦР-тестирований, 23,56% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 4 963 образец.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.