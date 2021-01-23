Статистика коронавірусу в Україні на 23 січня: менше 5 тисяч випадків

За минулу добу госпіталізовано 1 862 особи.

Станом на 23 січня в Україні виявлено 4 928 нових випадків коронавируса.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в суботу, 23 січня.

Всього з початку пандемії захворіло 1 187 897 осіб, з них 942 107 — одужали (13 138 за добу), 21 778 — померли (+116).

Госпіталізовано на добу 1 862 особи.

За добу проведено 40 144 тестувань, зокрема методом ПЛР — 22 667, методом ІФА — 17 477. За весь час — 6 080 495.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

- Київ — 536 випадків;

- Вінницька область — 178 випадків;

- Волинська область — 119 випадків;

- Дніпропетровська область — 342 випадки;

- Донецька область — 193 випадки;

- Житомирська область — 141 випадок;

- Закарпатська область — 160 випадків;

- Запорізька область — 339 випадків;

- Івано-Франківська область — 248 випадків;

- Київська область — 258 випадків;

- Кіровоградська область — 50 випадків;

- Луганська область — 42 випадки;

- Львівська область — 351 випадок;

- Миколаївська область — 215 випадків;

- Одеська область — 222 випадки;

- Полтавська область — 199 випадків;

- Рівненська область — 207 випадків;

- Сумська область — 89 випадків;

- Тернопільська область — 133 випадки;

- Харківська область — 325 випадків;

- Херсонська область — 97 випадків;

- Хмельницька область — 105 випадків;

- Черкаська область — 161 випадок;

- Чернівецька область — 163 випадки;

- Чернігівська область — 55 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 20 січня було проведено 23 410 ПЛР-тестувань, 23,56% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишилися необробленими 4 963 зразоки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня всією територією України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.