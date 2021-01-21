Вакцина от коронавируса может появиться в аптеках к лету, – Степанов

При этом, по словам главы Минздрава, всех украинцев вакцинируют за счет государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на вакцина от COVID-19 появится в аптеках к лету. Об этом Степанов сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", — сказал он.

При этом по его словам, согласно национальному плану вакцинации от коронавируса, все граждане будут вакцинированы за государственный счет.

"Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний. Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 в начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке", — сказал он.

Напомним, среди всех опрошенных, 39% готовы вакцинироваться за свои деньги, а если же вакцину предоставит государство, то 43%, — об этом сообщает соцопрос "Рейтинга".

Отметим, на текущий момент известно о том, что Минздрав договорился о закупке лишь одной вакцины от коронавируса. Речь о препарате CoronaVac от китайской компании Sinovac. Последние испытания этой вакцины в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.

О том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac рассказывал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации.

В Минздраве рассчитывают, что начать вакцинацию от коронавируса Украина может уже с середины февраля.