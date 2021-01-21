Вакцина від коронавірусу може з'явитися в аптеках до літа, — Степанов

Водночас, за словами глави МОЗ, усіх українців вакцинують за рахунок держави.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов вважає, що вакцина від COVID-19 зʼявиться в аптеках до літа. Про це Степанов сказав в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа зʼявляться легальні поставки вакцини", — сказав він.

Водночас, за його словами, згідно з національним планом вакцинації від коронавірусу, усі громадяни будуть вакциновані за державний рахунок.

"Цей план складається з пʼяти етапів. Почнемо з медичних працівників, літніх людей і тих, хто знаходиться в групі ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення людей зростатиме. На пʼятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють в групу ризику ні за віковими, ні з професійними показниками і не мають супутніх захворювань. Якщо людина розуміє, що потрапляє в пʼяту групу, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 — на початку 2022 року, але захоче зробити щеплення раніше, то зможе придбати вакцину на комерційному ринку", — сказав він.

Нагадаємо, серед усіх опитаних, 39% готові вакцинуватися за власний кошт, а якщо ж вакцину надасть держава, то 43%, — про це повідомляє соцопитування "Рейтингу".

Відзначимо, наразі відомо про те, що МОЗ домовився про закупівлю лише однієї вакцини від коронавірусу. Йдеться про препарат CoronaVac від китайської компанії Sinovac. Останні випробування цієї вакцини в Бразилії показали ефективність на рівні 50,38%. Раніше повідомлялося, що тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності.

Раніше глава МОЗ України Степанов заявляв, що якщо ефективність китайської вакцини буде менше 70%, то Україні нібито повернуть гроші.

Про те, що Україна може відмовитися від закупівлі вакцини компанії Sinovac розповідав і премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що препарату в Україні не буде, якщо той не відповідатиме міжнародним правилам реєстрації.

У МОЗ розраховують, що почати вакцинацію від коронавірусу Україна може вже із середини лютого.