"Знімають маски": французів закликали не розмовляти у громадських місцях

У країні, де діє сувора комендантська година, медики закликали не розмовляти у громадському транспорті та інших місцях, де неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Французька академія лікарів випустила нову рекомендацію, у якій для боротьби з поширенням COVID-19 рекомендується не розмовляти під час поїздок в громадському транспорті. Про це в суботу, 23 січня, повідомляє Associated Press.

Рекомендація стосується як просто спілкування, так і розмов по телефону в метро, автобусах і інших громадських місцях, де дотримати соціальну дистанцію не є можливим. У матеріалі йдеться, що у таких місцях носіння масок обов'язкове ще з травня, але люди часто їх приспускають або знімають, щоб поговорити по телефону.

На сьогоднішні у Франції підтверджено 72647 смертей від COVID-19. Приріст нових хворих щодня складає близько 20 тисяч осіб. Більше половини всіх ліжок у відділеннях інтенсивної терапії припадає на хворих коронавірусом.

З жовтня у Франції закриті ресторани і туристичні об'єкти. У країні діє найтриваліша комендантська година у Європі — з 18.00 до 06.00.

Нагадаємо, що станом на 23 січня в Україні виявлено 4 928 нових випадків коронавірусу.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Також учені провели дослідження і дійшли висновку, що нові вакцини від коронавірусу вже застаріли через штам з Південної Африки.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу може з'явитися в аптеках до літа.