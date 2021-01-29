Возврат на 2 миллиона: Оклахома пытается продать препарат, разрекламированный Трампом

Департамент здравоохранения Оклахомы пытается срочно сбыть запасы "чудодейственного" лекарства от Covid-19, разрекламированного Трампом

Губернатор-республиканец Кевин Ститт, в апреле прошлого года приобрел гидроксихлорохин -противомалярийный препарат, который бывший президент Дональд Трамп рекламировал как «чудодейственное» лекарство от Covid-19, а теперь пытается продать его. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс https://www.nytimes.com/2021/01/26/world/oklahoma-hydroxychloroquine-stockpile.html

Теперь же штат Оклахома пытается продать запасы обратно компании, у которой они были куплены, FFF Enterprises, калифорнийскому дистрибьютору медицинских услуг, или найти другого покупателя.

Для оказания помощи министерству здравоохранения в обратной продаже препарата, привлечен Майк Хантер, генеральный прокурор штата, об этом заявил во вторник пресс-секретарь г-на Хантера Алекс Гершевски.

Оклахома вот уже несколько месяцев пытается разгрузить склад. Представитель департамента здравоохранения подтвердил, что запасы все еще находятся в распоряжении департамента, но передал вопросы о попытке возвращения в офис генерального прокурора.

Ранние, казалось бы, многообещающие результаты, подкрепленные политическим давлением, побудили Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдать гидроксихлорохину экстренное разрешение для использования тяжелобольным Covid-19. Однако последующие исследования показали, что препарат не ускоряет выздоровление и не предотвращает заражение здоровых людей коронавирусом или развитие серьезного заболевания.

FDA также предупреждает, что гидроксихлорохин может вызывать опасные нарушения сердечного ритма у пациентов с коронавирусом.

Еще в апреле бывший президент Дональд Трамп заявлял, что поместит миллионы доз гидроксихлорохина в федеральные запасы для лечения пациентов с Covid-19. Но когда он сам заразился вирусом в октябре, то получал смесь антител и ремдесивир, противовирусный препарат. Гидроксихлорохин не упоминался как часть его лечения.

Зато Novavax заявила о 90-процентной эффективности ее вакцины от коронавируса.