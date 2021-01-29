Повернення на 2 мільйони: Оклахома намагається продати препарат, розрекламований Трампом

Департамент охорони здоров'я Оклахоми намагається терміново збути запаси "чудодійних" ліків від Covid-19, розрекламованих Трампом.

Губернатор-республіканець Кевін Стітт, у квітні минулого року придбав гідроксихлорохін — протималярійний препарат, який колишній президент Дональд Трамп рекламував як «чудодійні» ліки від Covid-19, а тепер намагається продати його. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс https://www.nytimes.com/2021/01/26/world/oklahoma-hydroxychloroquine-stockpile.html

Тепер же штат Оклахома намагається продати запаси назад компанії, у якій вони були куплені, FFF Enterprises, каліфорнійському дистриб'ютору медичних послуг, або знайти іншого покупця.

Для надання допомоги Міністерству охорони здоров'я в зворотному продажі препарату залучили Майка Хантера, генерального прокурора штату, про це заявив у вівторок прес-секретар пана Хантера Алекс Гершевські.

Оклахома ось уже кілька місяців намагається розвантажити склад. Представник департаменту охорони здоров'я підтвердив, що запаси досі знаходяться в розпорядженні департаменту, але передав питання про спробу повернення в офіс генерального прокурора.

Ранні, здавалося б, великонадійні результати, підкріплені політичним тиском, спонукали Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів видати гідроксихлорохін екстрений дозвіл для використання тяжкохворим на Covid-19. Проте подальші дослідження показали, що препарат не прискорює одужання та не запобігає зараженню здорових людей коронавірусом або розвитку серйозного захворювання.

FDA також попереджає, що гідроксихлорохін може викликати небезпечні порушення серцевого ритму у пацієнтів із коронавірусом.

Ще в квітні колишній президент Дональд Трамп заявляв, що помістить мільйони доз гідроксихлорохіну до федеральних запасів для лікування пацієнтів із Covid-19. Але коли він сам заразився вірусом у жовтні, то отримував суміш антитіл і ремдесивір, противірусний препарат. Гідроксихлорохін не згадувався як частина його лікування.

Однак Novavax заявила про 90-відсоткову ефективність її вакцини від коронавірусу.