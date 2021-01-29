Жители округа в Колорадо начали процесс присоединения к штату Вайоминг

В США началась перекройка внутренних границ.

Группа жителей Колорадо изучает возможность "аннексии" их родного штата и изменения внутренних границ США, уверенно двигаясь на пути к тому, чтобы весь их округ стал частью Вайоминга. Первоначально речь идет о присоединении округа Уэлд (Weld County) – одного из 64 округов штата Колорадо, третьего по величине в штате.

Как сообщает местное издание "Fox 31 KDVR", сбором подписей и процедурой подачи заявления на рассмотрение окружных комиссаров, занимается местный житель Кристофер Ричардс, который возглавляет комитет присоединения "Велд Каунти Вайоминг", созданный в феврале 2020 года.

Цель деятельности указанной гражданской организации, по их же заявлениям – "выйти из-под пяты более либерального правительства Колорадо", политика которого является экономически обременительной для привычных отраслей этого региона. В Заявлении организации сообщается, что "война объявлена не только округу Уэлд, но и самому здравому смыслу" и уничтожит тысячи рабочих мест в округе.

[ + – ] Соцсети

По их словам, "радикальные активисты по защите прав животных" продавили среди властей Колорадо идеи сокращения скотоводческой отрасли, одной из двух ключевых движущих экономических сил Уэлда. "Они также воюют с малым бизнесом. А людей, придерживающихся традиционных ценностей, осуждают как расистских гомофобов (женоненавистников) и фанатиков", – цитирует заявление Комитета "The Hill".

Во время одной из встреч Комитета, запись которой есть на YouTube, Ричардс заявляет что их гражданскую инициативу ждет успех: "Можно ли это осуществить? Да, можно. Будет ли это легко? Нет, не будет", – отметил консервативный активист, сообщил, что процесс будет "долгим" и "пугающим".

[ + – ] Видео: YouTube / Weld county Wyoming

Соответствующая интернет-петиция в настоящее время насчитывает уже более 8 400 подписей зарегистрированных избирателей округа Уэлд. Как сообщается в документе, власти штата заботятся лишь об интересах двух крупнейших городов – Денвера и Боулдера – "а сельские школы, больницы и все сельские общины игнорируются".

По мнению подписантов петиции, нововведения ударят по фермерским хозяйствам "от цыплят до крупного рогатого скота", а власти штата дошли "до включения вегана в государственный ветеринарный совет". Кроме того, в петиции выражается озабоченность по поводу прав на 2-ю поправку, гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, поскольку "Денвер и Боулдер изгнали производителей оружия из штата".

Напомним, пару лет тому, в ходе промежуточных выборов в США жители штата Колорадо избрали своим губернатором "демократа" Джареда Полиса, который является открытым гомосексуалистом.