Жителі округу в Колорадо почали процес приєднання до штату Вайомінг

У США почалася перекроювання внутрішніх кордонів.

Група жителів Колорадо вивчає можливість "анексії" їх рідного штату і зміни внутрішніх кордонів США, впевнено рухаючись на шляху до того, щоб весь їх округ став частиною Вайомінгу. Спочатку мова йде про приєднання округу Уелд (Weld County) — одного з 64 округів штату Колорадо, третього за величиною у штаті.

Як повідомляє місцеве видання "Fox 31 KDVR", збором підписів і процедурою подачі заяви на розгляд окружних комісарів, займається місцевий житель Крістофер Річардс, який очолює комітет приєднання "Велд Каунті Вайомінг", створений в лютому 2020 року.

Мета діяльності зазначеної громадської організації, за їхніми ж заявами — "вийти з-під п'яти більш ліберального уряду Колорадо", політика якого є економічно обтяжливою для звичних галузей цього регіону. У Заяві організації повідомляється, що "війна оголошена не тільки округу Уелд, а й самому здоровому глузду" і знищить тисячі робочих місць в окрузі.

[ + – ] Соц мережі

За їхніми словами, "радикальні активісти із захисту прав тварин" просунули серед влади Колорадо ідеї скорочення скотарської галузі, однієї з двох ключових рушійних економічних сил округу Уелд. "Вони також воюють з малим бізнесом. А людей, які дотримуються традиційних цінностей, засуджують як расистських гомофобів (жінконенависників) та фанатиків", — цитує заяву Комітету "The Hill".

Під час однієї із зустрічей Комітету, запис якої є на YouTube, Річардс заявляє що їх громадянську ініціативу чекає успіх: "Чи можна це здійснити? Так, можна. Чи буде це легко? Ні, не буде", — зазначив консервативний активіст, повідомив, що процес буде "довгим" і "страшним".

[ + – ] Відео: YouTube/Weld county Wyoming

Відповідна інтернет-петиція наразі налічує вже більше 8 400 підписів зареєстрованих виборців округу Уелд. Як повідомляється в документі, влада штату дбає лише про інтереси двох найбільших міст — Денвера і Боулдера — "а сільські школи, лікарні і всі сільські громади ігноруються".

На думку підписантів петиції, нововведення вдарять по фермерським господарствам "від курчат до великої рогатої худоби", а влада штату дійшла "до включення вегана в державну ветеринарну раду". Крім того, в петиції висловлюється занепокоєння з приводу прав на 2-у поправку, гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї, оскільки "Денвер і Боулдер вигнали виробників зброї зі штату".

Нагадаємо, пару років тому, в ході проміжних виборів в США жителі штату Колорадо обрали своїм губернатором "демократа" Джареда Поліса, який є відкритим гомосексуалістом.