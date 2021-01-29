Сокращение рабочей недели в Испании: власти запустят пилотный проект

Компании, сократившие рабочую неделю до 32 часов, получат финансовую помощь.

Правительство Испании разрабатывает пилотный проект по внедрению в стране четырехдневной рабочей недели, как способ противостоять коронавирусу.

Об этом пишет Independent.

Согласно плану, который одобрило министерство финансов, компании, сократившие рабочую неделю до 32 часов, получат финансовую помощь.

Осуществление проекта обойдется приблизительно в 50 миллионов евро, он будет относительно ограничен по масштабу, но может открыть возможности для проведения такой политики на более широкой основе.

За такую идею в основном выступают левые политики страны, считая, что внедрение четырехдневной рабочей недели вполне реалистично.

"Восьмичасовой рабочий день был нереалистичным еще столетие назад", – ответил лидер левой партии Mаs Pais Иниго Эррехон критикам проекта.

Основатель кампании "за четырехдневную рабочую неделю" Мария Альварес сказала, что проект представляет "разумную идею, которая должна быть в арсенале каждого правительства, которое борется с этим кризисом".

"Этот проект показывает, что четырехдневная рабочая неделя – это не авантюра, а совсем наоборот", – сказала она.

Другой участник кампании "за четырехдневную рабочую неделю" Джо Райл сказал: "Испания может стать первой страной в мире, открывшей четырехдневную рабочую неделю. Из истории мы знаем, что сокращение рабочего времени – лучший способ более равномерно распределить работу во времена экономического спада и кризиса".

"Правительство Великобритании и весь остальной мир должны извлечь уроки из испанского примера и принять сокращение рабочего времени, как ответ на пандемию коронавируса", – добавил он.

Напомним, Лейбористская партия Великобритании намерена в течение десяти лет ввести в стране четырехдневную рабочую неделю без сокращения оплаты труда.