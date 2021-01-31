Волчонок с Уолл-стрит. В США 10-летний ребенок сорвал "большой куш" на продаже акций

Пятиклассник выгодно продал акции розничной сети, торгующей приставками и видеоиграми.

В США 10-летний акционер розничной сети по продаже приставок и компьютерных игр GameStop заработал на бирже несколько тысяч долларов. Об этом сообщает CNN.

Джейдин Карр недавно получил 3200 долларов, обналичив свои акции. Их он получил в подарок от мамы Нины Карр задолго до того, как акции компании взлетели на бирже. Женщина сделала необычный подарок сыну еще в 2019 года, так как хотела научить ребенка инвестировать деньги.

Мать выбрала акции GameStop, так как Джейдин любит проводить свободное время за игрой в разные видеоигры.

"Мы часто покупали разные видеоигры, и я подумала, что могу подарить сыну акции на GameStop и дать ему что-то осязаемое, за что он сможет держаться, и таким образом научится ценить", – говорит мать 10-летнего ребенка.

Она купила акции примерно за 60 долларов и распечатал биржевой сертификат, который вставила в рамку. Несмотря на то, что пятиклассник хотел XBox One в качестве подарка, он обрадовался неожиданному презенту.

"Было так здорово получить акции одной из компаний, чей продукцией я пользуюсь", – говорит Джейдин.

Иногда школьник даже просматривал курс своих акций, но признавался, что мама научила его думать об этом как о долгосрочных инвестициях.

Но акции GameStop (GME) выросли за год более чем на 1500%. Такой рост в значительной степени был обусловлен группой инвесторов на Reddit, которые покупали акции, чтобы навредить хедж-фондам, которые делали ставки на падение акций.

Мать Джейдина на протяжении пяти лет была активным инвестором, поэтому установила на свой телефон оповещения, чтобы отслеживать курс акций сына. И на прошлой неделе ее телефон взорвался сообщениями о том, что акции GameStop достигли 350 долларов и начали падать.

Нина Карр бросилась к сыну, чтобы узнать его мнение о том, что делать дальше с акциями.

"Я решил их тут же продать, так как знал что за секунду из стоимость может обвалиться", – сказал Джейдин.

В итоге семья продала акции по цене около 320 долларов за акцию на общую сумму почти 3200 долларов. Это были первые акции Джейдина, но мальчик говорит, что уже планирует следующую покупку.

Карр отметила, что учит сына инвестированию другим финансовым вопросам, которые ему понадобятся, когда он станет старше. Его отец умер в 2014 году, что побудило его маму сделать все возможное, чтобы Джейдин был финансово грамотным.

10-летний школьник решил положить 2 тыс. долларов на свой сберегательный счет, а оставшуюся 1 тыс. долларов планирует вложить. Он сказал, что хотел бы купить акции Microsoft и Roblox, популярной компании, занимающейся онлайн-играми.