Вовченя з Уолл-стріт. У США 10-річна дитина зірвала "великий куш" на продажу акцій

П'ятикласник вигідно продав акції роздрібної мережі, що торгує приставками і відеоіграми.

У США 10-річний акціонер роздрібної мережі з продажу приставок і комп'ютерних ігор GameStop заробив на біржі кілька тисяч доларів. Про це повідомляє CNN.

Джейдін Карр нещодавно отримав 3200 доларів, перевів у готівку свої акції. Їх він отримав в подарунок від мами Ніни Карр задовго до того, як акції компанії злетіли на біржі. Жінка зробила незвичайний подарунок синові ще в 2019 року, тому що хотіла навчити дитину інвестувати гроші.

Мати вибрала акції GameStop, так як Джейдін любить проводити вільний час за грою в різні відеоігри.

"Ми часто купували різні відеоігри, і я подумала, що можу подарувати синові акції на GameStop і дати йому щось відчутне, за що він зможе триматися, і таким чином навчиться цінувати", — каже мати 10-річної дитини.

Вона купила акції приблизно за 60 доларів і роздрукувала біржовий сертифікат, який вставила в рамку. Незважаючи на те, що п'ятикласник хотів XBox One в якості подарунка, він зрадів несподіваному презенту.

"Було так здорово отримати акції однієї з компаній, чий продукцією я користуюся", — говорить Джейдін.

Іноді школяр навіть переглядав курс своїх акцій, але зізнавався, що мама навчила його думати про це як про довгострокові інвестиції.

Але акції GameStop (GME) зросли за рік більш ніж на 1500%. Таке зростання в значній мірі було зумовлене групою інвесторів на Reddit, які купували акції, щоб нашкодити хедж-фондам, які робили ставки на падіння акцій.

Мати Джейдіна протягом п'яти років була активним інвестором, тому встановила на свій телефон оповіщення, щоб відстежувати курс акцій сина. І минулого тижня її телефон вибухнув повідомленнями про те, що акції GameStop досягли 350 доларів і почали падати.

Ніна Карр кинулася до сина, щоб дізнатися його думку про те, що робити далі з акціями.

"Я вирішив їх тут же продати, так як знав що за секунду їх вартість може обвалитися", — сказав Джейдін.

У результаті сім'я продала акції за ціною близько 320 доларів за акцію на загальну суму майже 3200 доларів. Це були перші акції Джейдіна, але хлопчик каже, що вже планує наступну покупку.

Карр зазначила, що вчить сина інвестування інших фінансових питань, які йому знадобляться, коли він стане старше. Його батько помер в 2014 році, що спонукало його маму зробити все можливе, щоб Джейдін був фінансово грамотним.

10-річний школяр вирішив покласти 2 тис. Доларів на свій ощадний рахунок, а залишилася 1 тис. Доларів планує вкласти. Він сказав, що хотів би купити акції Microsoft і Roblox, популярної компанії, що займається онлайн-іграми.