За восемь дней до суда от Трампа сбежала команда адвокатов, – СМИ

Пока остается неизвестным, кто будет представлять Дональда Трампа в Сенате по делу об импичменте.

45-й президент США Дональд Трамп остался без команды адвокатов, которые должны были представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. Об этом сообщает ВВС.

По данным СМИ, уход адвокатов Бутча Бауэрса и Деборы Барбье стало обоюдным решением. В это же время, близится дата первого заседания Сената по делу Трампа, которое состоится 8 февраля.

Сенаторам предстоит решить, осудить ли 45-го президента США за подстрекательство к массовым беспорядкам в Капитолии 6 января, когда погибли пять человек.

Немногим ранее, Грег Харрис и Джонни Гассер, два бывших прокурора из Южной Каролины, также покинули команду адвокатов Трампа, сообщает Associated Press. По данным издания, они отказались защищать Трампа из-за предполагаемых фальсификаций на выборах.

Джош Ховард, юрист из Северной Каролины, который недавно присоединился к команде, также ушел, пишет CNN.

На данный момент неясно, кто будет представлять Дональда Трампа в Сенате.

"Мы проделали большую работу, но еще не приняли окончательного решения по нашей юридической команде, это будет понятно в ближайшее время", – написал советник Трампа Джейсон Миллер в Twitter.

Трамп стал первым президентом в истории США, который дважды подвергся импичменту. В 2019 году он был привлечен к ответственности Палатой представителей за его отношения с Украиной, но оправдан Сенатом.

В этот раз Трамп также может быть оправдан сенаторами.

В общей сложности 45 из 50 республиканцев Сената проголосовали на этой неделе за рассмотрение вопроса о прекращении судебного процесса еще до его начала. Республиканцы руководствовались тем, что президенты не могут быть осуждены по делу об импичменте после своего ухода с поста.

В Сенате 50 демократам понадобится поддержка 17 сенаторов-республиканцев, чтобы осудить Трампа. Это помешает ему снова баллотироваться на федеральный пост.