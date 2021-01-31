За вісім днів до суду від Трампа втекла команда адвокатів, — ЗМІ

Поки залишається невідомим, хто буде представляти Дональда Трампа в Сенаті у справі про імпічмент.

45-й президент США Дональд Трамп залишився без команди адвокатів, які повинні були представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Про це повідомляє ВВС.

За даними ЗМІ, звільнення адвокатів Бутча Бауерса і Дебори Барбʼє стало обопільним рішенням. В цей же час, наближається дата першого засідання Сенату у справі Трампа, яке відбудеться 8 лютого.

Сенаторам доведеться вирішити, чи засудити 45-го президента США за підбурювання до масових заворушень в Капітолії 6 січня, коли загинули пʼятеро людей.

Трохи раніше, Грег Харріс і Джонні Гассер, два колишніх прокурора з Південної Кароліни, також покинули команду адвокатів Трампа, повідомляє Associated Press. За даними видання, вони відмовилися захищати Трампа через передбачувані фальсифікацій на виборах.

Джош Ховард, юрист з Північної Кароліни, який нещодавно приєднався до команди, також пішов, пише CNN.

На даний момент неясно, хто буде представляти Дональда Трампа в Сенаті.

"Ми виконали велику роботу, але ще не прийняли остаточного рішення по нашій юридичній команді, це буде зрозуміло найближчим часом", — написав радник Трампа Джейсон Міллер в Twitter.

Трамп став першим президентом в історії США, який двічі зазнав імпічменту. У 2019 він був притягнутий до відповідальності Палатою представників за його відносини з Україною, але він був виправданий Сенатом.

Цього разу Трамп також може бути виправданий сенаторами.

В цілому 45 з 50 республіканців Сенату проголосували на цьому тижні за розгляд питання про припинення судового процесу ще до його початку. Республіканці керувалися тим, що президенти не можуть бути засуджені у справі про імпічмент після того, як пішли з поста.

У Сенаті 50 демократам знадобиться підтримка 17 сенаторів-республіканців, щоб засудити Трампа. Це завадить йому знову балотуватися на федеральний пост.