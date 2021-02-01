Папа Римский учредил новый праздник – день бабушек и дедушек

Новый праздник будет ежегодно отмечаться католиками в четвертое воскресенье июля.

Папа Римский Франциск I учредил международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Новый праздник будет ежегодно отмечаться католиками в четвертое воскресенье июля.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что дата празднования выбрана из-за близости ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.

"Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их", – сказал Папа Римский.

Он призвал не забывать пожилых людей, так как они являются связующим звеном между разными поколениями, передающими молодым свой жизненный опыт.

По мнению Франциска I, голос пожилых людей "драгоценен, потому что воспевает хвалу Богу и сохраняет корни народов".

Кстати, в некоторых странах мира, в том числе и в Украине, день бабушек и дедушек отмечают 28 октября.

Отметим, ранее на официальном Youtube-канале Ватикана появилось видеообращение Папы Римского, в котором глава католического крыла христианства призывал всех верующих молиться за новые технологии, в том числе – за роботов и искусственный интеллект.